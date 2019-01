Il deputato di LeU ha preso in giro Salvini per la sua sovraesposizione nell'arresto di Battisti

«È stato lui vestito da Nembo Kid e da poliziotto a stendere Battisti con un colpo di karate». Pierluigi Bersani sta parlando di Matteo Salvini e della sua parata a Ciampino per accogliere l’ex terrorista dei Pac Cesare Battisti, dopo il suo arresto in Bolivia. Il deputato di Liberi e Uguali ha utilizzato l’ironia per commentare il protagonismo salviniano nella giornata che ha visto il rientro in Italia del terrorista ricercato, dopo 37 anni.

Bersani prende in giro Salvini per la sovraesposizione nell’arresto di Battisti

«Non perdiamo tempo a ringraziare il presidente Morales e le forze dell’ordine perché la verità è su Twitter – ha detto Pierluigi Bersani -: È stato Salvini in persona ad andare con un colpo di karate nella periferia di Santa Cruz. Indecoroso che le vittorie dello Stato vengano banalizzate in questo modo».

Il deputato ha criticato sia la presenza eccessiva di Matteo Salvini nel momento dello sbarco a Ciampino di Battisti, sia il presunto asse con Jair Bolsonaro che, nelle prime ore dopo l’arresto, si era intestato i meriti politici della cattura. La realtà, tuttavia, è che un ruolo di primo piano nell’arresto di Battisti e nell’estradizione in Italia per via diretta e senza passare dal Brasile lo ha giocato il presidente socialista della Bolivia, Evo Morales.

Bersani e il ringraziamento a Evo Morales

«A restituire Battisti non è stato Bolsonaro, ma Morales, un politico di sinistra – ha detto Bersani -. Abbiamo avuto anche delle sinistre che hanno ragionato male ma noi siamo sempre stati fermissimi nel chiedere l’estradizione per Battisti». Il deputato di LeU ha fatto il suo intervento a margine di una manifestazione a Sesto San Giovanni contro CasaPound.