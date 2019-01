Beppe Grillo parla a Oxford Union, ma i giornalisti non possono entrare

Ma non è stato fornito un accredito per i giornalisti «dopo aver discusso con il team» del fondatore del M5S

Interviene Beppe Grillo ed è vietato l’ingresso ai giornalisti. È quanto accade all’Oxford Union, antica istituzione dell’Università di Oxford che ha una tradizione nell’ospitare celebrità internazionali. Oggi è in programma uno speech del fondatore del Movimento 5 Stelle, ma per l’appuntamento non sono stati forniti accrediti alla stampa, per una scelta condivisa proprio da istituzione e staff del comico genovese. Ne parla oggi Repubblica (articolo del corrispondente da Londra Antonello Guerrera).

C’è un discorso di Beppe Grillo a Oxford Union, niente accredito per i giornalisti

«Dopo aver discusso con il team di Mr. Beppe Grillo e con il nostro settore logistica, purtroppo non siamo in grado di fornire accrediti ai media per questo evento», è la risposta fornita a chi ha chiesto chiarimenti. Eppure Oxford Union, come sottolinea Repubblica, è uno dei bastioni della libertà di espressione nel mondo. Stavolta sembra essersi piegata alla volontà del comico genovese e dei suoi collaboratori. Un nuovo caso di ostilità nei confronti dei media, dopo i ripetuti attacchi ai giornalisti degli ultimi tempi.

Grillo aveva annunciato l’intervento a Oxford Union il 4 gennaio, sul suo blog. Le informazioni richieste sull’evento sembrano non essere mai state chiare fino all’ultimo momento. Repubblica evidenzia che i discorsi sono spesso riservati agli studenti e l’istituzione ha un carattere elitario. Ma in questo caso pare la decisione di tenere alla larga la stampa sia stata decisa con il «team» di Grillo. Al termine della sua mail, l’ufficio stampa di Oxford Union, ha precisato: «Ci dispiace molto, se in futuro volesse seguire qualche altro nostro evento non esiti a contattarci». Il no alla stampa ha sorpreso anche gli studenti. «Ci pare assurdo», hanno commentato alcuni di loro.

