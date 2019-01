Andy Murray in lacrime annuncia il ritiro: «Non riesco più a giocare» | VIDEO

Andy Murray verso il ritiro. Il 31enne tennista scozzese, nel corso di una conferenza stampa a pochi giorni dal suo primo turno agli Australian Open 2019, ha sorpreso tutti parlando delle sue difficoltà a proseguire l’attività. «Non riesco più a giocare, il dolore all’anca non mi dà pace», ha detto visibilmente commosso l’ex numero uno al mondo (vincitore in carriera di una quarantina di tornei Atp, tre tornei del Grande Slam e due medaglie d’oro olimpiche). «Forse smetterò già qui – ha spiegato –, ma l’idea è quella di arrivare a Wimbledon, il posto dove mi piacerebbe smettere, ma non credo di farcela». Murray ha lasciato la sala stampa in lacrime. Probabilmente è stata una delle sue ultime interviste da giocatore.

Andy Murray annuncia il ritiro in lacrime, il video

Diversi video delle dichiarazioni di Murray alla stampa sono disponibili su YouTube. Qui il filmato integrale del suo intervento dal canale Australian Open Tv:

(Immagine di copertina da video YouTube)