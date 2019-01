«No, non sono fidanzata con Minenna»: la deputata M5S Carla Ruocco querela Alessia Morani

La deputata del Pd Alessia Morani attacca il M5S su un presunto confitto di interesse, parlando di una relazione tra la collega pentastellata Carla Ruocco e Marcello Minenna, il professore che il governo giallo-verde potrebbe indicare come prossimo presidente della Consob. La parlamentare 5 Stelle risponde annunciando querela per diffamazione. È l’ultimo capitolo dell’aspro confronto tra maggioranza e opposizione di questi giorni sulla vicenda banche.

Carla Ruocco querela Alessia Morani

Tutto è cominciato con un tweet della Morani, che ieri pomeriggio, condividendo un articolo di Affari Italiani, ha tuonato: «Si sta profilando un conflitto di interessi senza precedenti: Marcello Minenna, il fidanzato di Carla Ruocco, parlamentare M5S, pare essere stato indicato come prossimo presidente della Consob». Il messsaggio non è passato inosservato alla stampa nazionale. I principali quotidiani hanno riportato il velenoso tweet negli articoli sulla partita Consob.

Si sta profilando un conflitto di interessi senza precedenti: Marcello #Minenna il fidanzato di Carla #Ruocco (parlamentare del #M5s) pare essere stato indicato come prossimo presidente della #CONSOBhttps://t.co/GCWHvhShnC — Alessia Morani (@AlessiaMorani) 9 gennaio 2019

La replica è arrivata in mattinata. La deputata Ruocco, che è anche presidente della Commissione Finanze, ha annunciato di aver dato mandato al suo legale «di procedere presso le competenti sedi di giustizia a tutela della mia immagine e reputazione in relazione alle affermazioni false e diffamatorie della deputata del PD Morani che sostiene che io sia fidanzata col Prof. Minenna, circostanza non vera». Dalla Ruocco anche un messaggio per il Partito Democratico: «Farebbero meglio a concentrarsi sulla strage di risparmiatori che hanno lasciato alle loro spalle».

