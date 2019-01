I vergognosi insulti ad Annalisa Minetti: «Sei cieca, perché mettere al mondo un secondo figlio?»

Non c’è pace per Annalisa Minetti, presa costantemente di mira dai suoi haters sui social network. Questa volta, la sua «colpa» è stata quella di postare una foto sorridente con la sua seconda figlia, Elena, nata proprio in questo 2018. Evidentemente, la felicità della cantante, attrice e atleta paralimpica ha dato fastidio a molte persone, che l’hanno presa di mira a causa della sua invalidità.

Annalisa Minetti, gli insulti sul web

Uno shitstorm in piena regola, che l’ha coinvolta in prima persona su temi piuttosto sensibili: «Certo, cieca…non avrei messo al mondo un secondo figlio…e certo non vorrei far cose oltre la normalità per sentirmi normale. È una persona piena di sé» – ha scritto un utente di Instagram. Ma decine di altro commenti simili hanno fatto eco. Un altro messaggio decisamente imbarazzante è stato segnalato dallo scrittore e blogger Iacopo Melio, da sempre molto attento al tema della disabilità: «Io non avrei mai messo al mondo dei figli che non potrei mai vedere – si legge – mi sembra che si sia sposata anche due volte, fa mille attività, corre, canta. Sai non mi va di giudicare, forse è un modo per non impazzire il suo».

La denuncia di Iacopo Melio sul caso di Annalisa Minetti

A mettere in evidenza questi commenti è stato, come detto, Iacopo Melio che ha scritto su Facebook: «Annalisa Minetti, cantante cieca, ha pubblicato su Instagram questa bella foto sulla sua pagina – ha scritto -. Quelli che ho pubblicato sono solo un piccolo esempio dei commenti “ignoranti” che ha ricevuto…Vi prego, di prima mattina, scrivetemi qualcosa di bello e positivo, perché quando leggo queste robe mi passa quasi la voglia di combattere per distruggere i pregiudizi e l’ignoranza che la società dimostra verso la disabilità. Ma davvero si lotta e si resiste per questa gente qui? Boh, non so, provo solo tanta amarezza».

Non è la prima volta che Annalisa Minetti viene presa di mira dagli haters del web. Inoltre, si è sempre schierata in difesa delle persone disabili che vengono prese di mira sui social network: ultimamente aveva difeso Chiara Bordi, la ragazza senza una gamba che aveva partecipato al concorso di Miss Italia. Ora, ha dovuto subire quest’ennesimo attacco increscioso.