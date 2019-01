Morto Fernando Aiuti, che sfidò l’Aids con un bacio: ipotesi suicidio

L’immagine negli occhi di tutti è quella di un dottore che, dopo aver spiegato le forme di trasmissione dell’Aids, bacia la modella che ha al suo fianco. Qualcuno l’ha definita la più forte campagna informativa sull’Hiv della storia. Oggi è morto Fernando Aiuti. L’immunologo, 83 anni, fondatore dell’Anlaids (Associazione Nazionale per la lotta contro l’Aids), si sarebbe gettato da una finestra del quartopiano del Policlinico Gemelli, ma sono in corso accertamenti della Procura di Roma per comprendere le cause che avrebbero portato il dottore a compiere quest gesto.

Fernando Aiuti e il possibile suicidio al Gemelli

L’uomo si trovava nella struttura ospedaliera di Roma in seguito a un ricovero.

Fernando Aiuti è stato il simbolo italiano della lotta all’Aids. Il Mattino di Napoli – come ha spiegato in una recente intervista l’altra protagonista dello scatto famoso, Rosaria Iardino – aveva scritto che l’Hiv si poteva contrarre anche con un bacio. Per questo motivo, lo stimato immunologo baciò in prima persona la donna per dimostrare l’esatto contrario. Uno dei primi casi di lotta alle fake news scientifiche.

La lotta all’Aids di Fernando Aiuti

Il video e lo scatto hanno fatto il giro del mondo. Si trattava di un’immagine potentissima, che combatteva i pregiudizi nei confronti dei malati di Hiv: nel 1991, il virus aveva raggiunto una diffusione molto vasta e la popolazione si stava interrogando sempre di più sulle modalità di trasmissione. Recentemente, Fernando Aiuti aveva tentato anche l’esperienza politica: eletto nel 2008 al Campidoglio, non venne riconfermato nella successiva tornata elettorale del 2013.