Belen Rodriguez ha un nuovo flirt: Ezequiel Lavezzi

Che fine ha fatto l’ex attaccante del Napoli Ezequiel Lavezzi? Gioca ancora in Cina, nel suo prepensionamento dorato dopo l’addio al Paris Saint-Germain di tre anni fa. L’ultima indiscrezione sulla sua vita, però, non riguarda il calcio, ma un suo presunto flirt con un nome che farà rumore: Belen Rodriguez. I due si sarebbe incontrati durante una vacanza in Uruguay e da lì sarebbe nata una nuova love story. A rilanciare la notizia è stato Alfonso Signorini su Chi, in edicola mercoledì 9 gennaio.

Fatale fu l’Uruguay. Come racconta Signorini, i due già si conoscevano dai tempi in cui il Pocho Lavezzi giocava con la maglia del Napoli. Il loro primo incontro, però, fu da sorvegliati speciali: sia il calciatore che Belen erano, al tempo, impegnati con i rispettivi compagni. Ora, però, dopo la rottura ufficiale con il motociclista Andrea Iannone, la showgirl argentina avrebbe ritrovato la serenità proprio in Sudamerica e tra le braccia dell’ex attaccante partenopeo, argentino come lei e ora separato dalla sua ex compagna.

Belen e il flirt con il Pocho

Secondo la rivista Chi, Belen avrebbe staccato la spina dall’Italia durante questa lunga vacanza in Uruguay, ma nei suoi messaggi sui social dice di essere piena di energia positiva. Una sorta di rinascita che, secondo Alfonso Signorini, sarebbe dovuta a questo nuovo amore – o presunto tale – con il Pocho Lavezzi. Le sue amiche la attendevano a Milano per l’Epifania, data in cui doveva concludersi il suo viaggio in Sudamerica, ma Belen avrebbe deciso di protrarre il soggiorno per qualche altro giorno.

Lavezzi torna in Italia?

Una notizia che va al di là del gossip e non solo per il peso dei due protagonisti. In molti sui social stanno sperando nella veridicità di questa storia d’amore con un intento: riportare il Pocho nel calcio italiano. In molti sognano un ritorno al Napoli, oppure al Genoa dove non ha avuto tempo e spazio per ritagliarsi spazio all’inizio della sua carriera.

(foto di copertina: ANSA/CLAUDIO PERI + Profilo Instagram Belen Rodriguez)