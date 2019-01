Forza Nuova difende Giuliano Castellino: «Giornalisti de L’Espresso come i maniaci dietro agli alberi»

Le manifestazioni per commemorare gli episodi di via Acca Larentia a Roma riescono sempre a trascinarsi dietro ondate di polemiche. Ieri, due giornalisti de L’Espresso – Federico Marconi e Paolo Marchetti – sono stati aggrediti da alcuni esponenti dell’estrema destra, tra cui Giuliano Castellino uno dei coordinatori romani di Forza Nuova. Lo scorso anno, invece, fecero discutere le fotografie di quella che sembrava una parata in piena regola per le strade della Capitale.

Giuliano Castellino, la difesa di Forza Nuova

Ma, in seguito alla gravità del gesto, è opportuno soffermarsi sull’aggressione ai giornalisti de L’Espresso. Stando al loro racconto, a rendersi protagonista del pestaggio sarebbe stato anche Giuliano Castellino. Che, in virtù dei suoi precedenti, non si sarebbe dovuto trovare lì. Attualmente, infatti, l’uomo è sottoposto a un provvedimento restrittivo che non gli dovrebbe permettere di partecipare a queste manifestazioni pubbliche.

In passato, infatti, Castellino ha avuto diversi problemi con la giustizia: a Corviale era stato arrestato per essere intervenuto in una manifestazione di protesta contro uno sgombero, in precedenza era stato accusato di truffa nel commercio di prodotti per celiaci. Nonostante questo, tuttavia, Forza Nuova – il movimento politico a cui fa riferimento – ha deciso di difendere il suo comportamento e di attaccare i giornalisti de L’Espresso. Si tratta dell’altro lato della vicenda, quello che – se possibile – è ancora più preoccupante: non soltanto il movimento, attraverso alcuni suoi rappresentanti, è stato coinvolto in una bruttissima pagina per la libertà di espressione nel nostro Paese, ma ha anche difeso gli autori dell’aggressione, utilizzando – tra le altre cose – termini davvero poco rispettosi.

«Giornalisti de L’Espresso come maniaci»