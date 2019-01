Disagi a Roma, metro B ferma per soccorrere un passeggero presso la stazione Tiburtina

Disagi a Roma per gli utenti del trasporto pubblico locale: interrotto il servizio metro B per soccorrere un passeggero

Disagi stamattina per gli utenti del trasporto pubblico locale a Roma. Il servizio della linea Metro B e B1 è stato infatti interrotto sull’intera linea per prestare soccorso ad passeggero presso la stazione Tiburtina. A spiegare l’interruzione è stato il sito dell’Atac, l’azienda pubblica concessionaria del Comune, che sui suoi canali social ha cominciato anche a dare indicazioni ai passeggeri sull’accaduto in tempo reale.

Roma, metro B ferma

«Metro B: servizio interrotto su intera linea per soccorso a passeggero presso la stazione Tiburtina», è stato il messaggio postato su Twitter poco dopo le 9. E qualche minuto più tardi: «Metro B: riattivata tratta Bologna/jonio-laurentina, nella tratta Bologna-Rebibbia in attivazione servizio Bus navetta #Roma».

#info #atac – METRO B: servizio INTERROTTO su intera linea per soccorso a passeggero presso la stazione Tiburtina #Roma — infoatac (@InfoAtac) 8 gennaio 2019

#info #atac – METRO B: riattivata tratta Bologna/jonio <-> laurentina, nella tratta Bologna<-> Rebibbia in attivazione servizio Bus navetta #Roma — infoatac (@InfoAtac) 8 gennaio 2019

Sui social network diversi utenti manifestano il loro disappunto. «Un calvario la metro B di Roma tra Rebibbia e Bologna tutti sui mezzi sostitutivi… anno nuovo problemi vecchi…», ha scritto su Twitter uno dei passeggeri. E un altro: «Si riparte tra quanto? 15 minuti o 3 ore? Ci sono le navette? Che facciamo? Testa o croce?». Il servizio è stato poi riattivato dopo le 9.30.

(Ultimo aggiornamento alle ore 9.50. Foto di copertina da archivio Ansa: la fermata metro Colosseo, Roma. Credit immagine: ANSA / ANGELO CARCONI)