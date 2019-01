Festival di Sanremo 2019: Beppe Vessicchio non ci sarà

Il maestro, in una intervista a Il Resto del Carlino, spiega di non aver ricevuto alcun contatto

Come ogni anno anche per questo 2019 si discute sulla presenza o meno del maestro Beppe Vessicchio al Festival di Sanremo. Quest’anno al timone della kermesse canora ci sono Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

LEGGI ANCHE > Sanremo 2019 con il botto: Claudio Bisio e Virginia Raffaele accanto a Baglioni

Come ricorda Trash Italiano anche nel 2017 Vessicchio non salì sul palco dell’Ariston, permettendo a Netflix di scherzare sull’episodio. Nel 2018 il maestro salì sul palco sia con Mario Biondi che con Elio e Le Storie Tese. Questa volta – spiega Trash – dovremo invece rassegnarci davvero alla sua assenza dato che, in un’intervista a Il Resto del Carlino avrebbe confidato di non aver avuto alcun contatto con cantanti e discografici.

Ad ora non ho avuto alcun contatto con i cantanti, né coi discografici. L’orchestra ha iniziato le prove… il Festival lo vedrò dal televisore. Va bene così

Una assenza che non passerà inosservata. Specialmente per i tanti fan del Maestro sui social.

(Immagine da Twitter)