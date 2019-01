«Lega di mxxxx, razzisti»: la scritta con insulto su un muro della storica sede di via Bellerio

Nella notte sono spuntate scritte con insulti sul muro esterno della storica sede della Lega in via Bellerio a Milano

«Il popolo non è razzista. Lega di merda. Razzisti». È la scritta con insulto comparsa nella notte tra domenica e lunedì su un muro esterno della storica sede della Lega in via Bellerio a Milano. A darne notizia, su Facebook è stato il deputato Paolo Grimoldi.

«L’anno nuovo purtroppo – ha scritto il parlamentare sulla sua pagina – comincia in continuità con quello precedente, procedendo nell’escalation di aggressioni alle sedi della Lega, con vandalismi, buste con proiettili, scritte spray con minacce e insulti, vetrate infrante e purtroppo anche attentati incendiari ed esplosivi (tre da luglio nelle nostre sedi in Lombardia), senza contare i fantocci di Salvini bruciati nei cortei studenteschi». E ancora: «Che brutto clima intimidatorio – ha concluso Grimoldi nel suo post – di cui gran parte della sinistra, sempre impegnata a blaterare di fascismo, non si accorge o forse preferisce non accorgersene…».

Non è la prima volta che si parla di scritte sul muro esterno della sede di via Bellerio. E non sempre per frasi offensive o insulti rivolti al partito di Matteo Salvini. A maggio scorso dal muro è scomparsa la scritta ‘Lega Nord Padania Basta euro’.

(Immagine di copertina dalla pagina Facebook del deputato leghista Paolo Grimoldi)