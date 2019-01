Sanremo 2019 con il botto: Claudio Bisio e Virginia Raffaele accanto a Baglioni

È bastata questa notizia per far aumentare all’improvviso le aspettative intorno al Sanremo 2019, quello del bis per il direttore artistico Claudio Baglioni. Accanto a lui, infatti, ci saranno due nomi di primissimo piano: Claudio Bisio e Virginia Raffaele (l’anno scorso toccò a Pierfrancesco Favino e a Michelle Hunziker) saliranno sul palco del teatro Ariston, per un’edizione che si annuncia con il botto: continuità e rottura rispetto allo scorso anno.

Claudio Bisio e Virginia Raffaele a Sanremo 2019

Con Claudio Bisio, attore e conduttore a suo tempo di Zelig, e con Virginia Raffaele, eclettica attrice e imitatrice, non ci saranno pause sul palco di Sanremo 2019: entrambi sanno cantare, recitare, concentrare su di sé l’attenzione del pubblico. Un vero e proprio cabaret di qualità che ben si sposa con le scelte musicali innovative che lo stesso Claudio Baglioni ha fatto con i concorrenti in gara.

Le motivazioni delle scelte di Claudio Baglioni e Virginia Raffaele

La notizia è stata battuta per prima dall’agenzia di stampa Adnkronos che ha appreso, alla fine, che l’accordo con i due attori è andato in porto: entrambi saranno a Sanremo il 9 gennaio insieme al direttore artistico Claudio Baglioni per la tradizionale conferenza stampa di presentazione del festival, a meno di un mese dal via.

Se di Virginia Raffaele già si sussurrava qualcosa (inoltre, è stata tra gli ospiti di Sanremo nelle passate edizioni, riscuotendo un ottimo successo tra il pubblico), la scelta di Claudio Bisio è gradita e sorprendente. Lontano da qualche tempo dalle scene del piccolo schermo, l’attore milanese ha l’occasione di riscattarsi. Con Rocco Papaleo al Dopofestival, Sanremo 2019 si annuncia un’edizione dalle grandissime premesse.