Trieste, parla il dem Marcucci: «Si valuti se il vicesindaco ha commesso un reato, ora basta»

L’episodio di Trieste, nel corso del quale il vicesindaco Paolo Polidori – esponente della Lega – si è vantato su Facebook (salvo poi cancellare il post) di aver buttato via le coperte a un senzatetto, ha fatto traboccare il vaso secondo il capogruppo al Senato del Partito Democratico Andrea Marcucci. Che nel corso della giornata è intervenuto per commentare l’accaduto.

Paolo Polidori reati? La richiesta di Marcucci

«È veramente troppo. Stavolta non parlo con logica di parte» – ha affermato il senatore dem, profondamente risentito per quello che è successo a Trieste. Il vicesindaco Polidori non è nuovo, infatti, a questo tipo di soluzioni: in un caso ha fatto delle esternazioni pesanti contro i migranti, in un altro ha chiesto di sequestrare un cartello pro immigrati durante una manifestazione pubblica in città. Una sorta di vice-sindaco sceriffo, insomma, che secondo il Pd ha decisamente esagerato.

«È una storia doppiamente tremenda – ha detto Marcucci al quotidiano La Repubblica -, perché vuole trasmettere l’orgoglio della violenza. Di cosa si vanta questo vicesindaco? Vuole forse far morire di freddo una persona. Qual è il suo scopo? Infliggere a un senzatetto un’ulteriore sofferenza? So che i doveri di un amministratore pubblico sono altri. E poi bisogna valutare se ha commesso dei reati».

Secondo il dem, potrebbe configurarsi l’attentato alla salute di una persona

Secondo il senatore dem, infatti, il vicesindaco potrebbe aver attentato alla salute del senzatetto a cui appartenevano i pochi stracci che ha preso e ha buttato nella spazzatura, non senza «essermi lavato subito le mani» (come ha ricordato lo stesso Polidori). «Un vicesindaco dovrebbe preoccuparsi di trovare un rifugio caldo per tutti quelli che non hanno un tetto – ha concluso Marcucci -, non di gettare le coperte nella spazzatura».

FOTO: ANSA/ALESSANDRO DI MEO