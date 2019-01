Los Angeles, sparatoria con diverse vittime in un bowling

La polizia di Torrance, Los Angeles, ha riferito di essere intervenuta nel corso di una sparatoria, nella notte di sabato (ora locale), che avrebbe provocato diverse vittime: l’episodio si sarebbe verificato in un bowling, il Gable House Bowl a Torrance.

In un tweet poco dopo la mezzanotte (ora local) la polizia ha affermato: «Colpi esplosi con diverse vittime: agenti sono sulla scena. Investigazione in corso. Si prega di stare lontani dalla zona».

Un testimone ascoltato dal Los Angeles Times, Jesus Perez di San Pedro, era dentro durante la sparatoria. «Siamo appena entrati nel bar e ci siamo messi al riparo, tutto quello che abbiamo sentito sono state due persone che hanno sparato». Perez ha affermato di aver sentito quattro spari. Ha detto che è stato al riparo per circa 15 minuti e che una guardia di sicurezza lo ha scortato da dietro.

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.

— Torrance Police (@TorrancePD) 5 gennaio 2019