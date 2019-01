Incidente con lo slittino in Alto Adige, muore bambina di 8 anni

La famiglia era in vacanza a Renon in Alto Adige

Incidente mortale per una bambina a Renon, in Alto Adige, dove la piccola era in vacanza insieme ai genitori e il fratello. La bambina di 8 anni di Reggio Emilia è deceduta dopo che lo slittino è andato fuori pista schiantandosi contro un albero. A bordo c’era anche la madre, ferita gravemente.

LEGGI ANCHE > Cinghiali invadono l’autostrada A1 e provocano un incidente mortale

Incidente con lo slittino: muore bambina di 8 anni, la madre è in gravi condizioni

Secondo le prime ricostruzioni, la bambina e la madre si trovavano in una pista da sci nera, riservata agli sciatori esperti e assolutamente vietata allo slittino. Probabilmente la madre non aveva visto i cartelli, o ha sbagliato direzione, ed è salita sulla slitta a noleggio insieme alla figlia per raggiungere il marito che le aspettava alla fine della pista. La pendenza però era eccessiva per lo slittino, che probabilmente ha acquisito troppa velocità. La donna ha quindi perso il controllo finendo fuori pista e schiantandosi contro un albero. Sul posto sono accorsi il soccorso alpino e i carabinieri, che hanno trovato la bambina morta sul colpo e la madre gravemente ferita. Secondo le prime indiscrezioni la donna ha subito un politrauma, e dopo essere stata intubata sul posto è stata trasportata con l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites all’ospedale di Bolzano. Le sue condizioni sono state giudicate dai medici «molto gravi».

(credits immagine: foto archivio© Rahman Hassani/SOPA Images via ZUMA Wire))