La figlia di Pino Daniele, quattro anni dopo: «Vado avanti a testa alta, come facevi tu»

Non passa anno senza che la figlia di Pino Daniele, Sara Daniele, non voglia ricordare con affetto e commozione il padre, nell’anniversario della morte avvenuta all’improvviso il 4 gennaio 2015. Il cantautore napoletano ha lasciato una traccia indelebile nella vita dei suoi fan, figurarsi sui propri familiari. La figlia Sara, in modo particolare, non è mai stata reticente nel parlare della sua esperienza con la moglie del padre.

Sara Daniele, il post su Instagram per ricordare il papà

In un lungo post su Instagram, Sara Daniele si è rivolta direttamente al padre, pubblicando una fotografia che già in altre circostanze aveva reso nota: «Sono quattro anni senza te, papà meraviglioso – ha scritto Sara Daniele -. Passano gli anni ma quello che hai lasciato ad ognuno di noi è sempre presente. Più cresco, e più realizzo e apprezzo l’uomo meraviglioso che sei stato sia come persona, che come padre».

L’impatto della morte di Pino Daniele sulla figlia Sara

Il ruolo di Pino Daniele nella sua vita è stato fondamentale: Sara Daniele è nata nel 1996 a Roma, figlia del secondo legame sentimentale del cantautore napoletano, quello con Fabiola Sciabbarrasi. Negli anni scorsi, sempre in concomitanza con l’anniversario della morte del padre, aveva rivelato il percorso difficile che ha dovuto superare all’indomani del lutto, preda dell’alcol sin dal primo mattino. Studiare a Londra le ha permesso di superare questo momento di dolore.

«Grazie perché tutto quello che mi hai detto e insegnato – ha continuato Sara Daniele -, lo porto nel mio cuore tutti i giorni. Spesso la gente mi chiede come si fa a gestire un lutto, la risposta è: non si fa, si va avanti. Ed io vado avanti a testa alta sempre, proprio come facevi tu. Ti amo».

[Lo scatto su Instagram pubblicato da Sara Daniele in memoria di Pino Daniele]