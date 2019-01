Sciacallaggio di Corinaldo: su Instagram pagina fake per raccogliere fondi

La tragedia di Corinaldo continua a lasciare strascichi, stavolta imbarazzanti. La morte di 6 persone ha scatenato gli sciacalli del web, che su Instagram hanno aperto pagine per raccogliere fondi da destinare alle famiglie delle vittime. Ma proprio dai familiari arriva la smentita: si tratta di un fake.

Sciacallaggio di Corinaldo, le pagine con le false raccolte di fondi

L’ultima creata è quella in favore della famiglia di Daniele Poggetti, una delle giovani vittime dell’incidente alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove hanno perso la vita sei persone per il caos creato da qualcuno che ha attivato uno spray al peperoncino prima del concerto di Sfera Ebbasta. La didascalia della pagina creata su Instagram, che non ha postato alcuna immagine e ha al momento solo 77 follower, dichiara chiaramente l’intento di voler «donare qualcosina con Paypal al povero ragazzo Daniele. Il ricavato andrà al suo migliore amico che lo darà alla famiglia di Daniele». La pagina, ancora attiva, riporta un link PayPal da usare per fare la donazione. Ma la famiglia del giovane Daniele ha fatto sapere tramite il proprio avvocato che si tratta di un falso. Le autorità sono state avvertite e stanno lavorando per bloccare l’account fake.

(Credits immagine: Instagram)