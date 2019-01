Lissone, rubano Gesù Bambino dal presepe e pubblicano il video online: individuato uno dei 4

Rubano Gesù Bambino dal presepe e vengono scoperti grazie alle immagini pubblicate su Internet. È accaduto a Lissone, nella provincia di Monza e Brianza. Il furto è avvenuto la notte precedente a quella di Capodanno, tra il 30 e il 31 dicembre, all’esterno di una chiesa.

Lissone, rubano Gesù Bambino dal presepe in piazza e postano un video online

Ad oggi è stata individuata la prima delle quattro persone che hanno prima dileggiato e poi portato via il Bambinello dal presepe postando poi un video della bravata su un social network. Si tratta di un operaio incensurato di 19 anni, residente nella cittadina di Lissone, che è stato denunciato dai carabinieri per «furto aggravato» e «offesa a confessione religiosa mediante vilipendio di cose». Secondo le accuse, il 19enne, con gli altri tre complici, ha sbeffeggiato la statua di Gesù Bambino che si trovava in un presepe all’esterno della chiesa di S.Pietro e Paolo, in piazza Giovanni XXIII, riprendendo le scene con il telefonino e lasciando poi vuota la mangiatoia. La statuetta del Bambinello non è ancora stata trovata, mentre gli altri complici potrebbero presto essere identificati.

Il video

La vicenda ha avuto anche reazioni dei politici. «Per questi 4 bulletti ignoranti qualche anno di lavori socialmente utili non farebbe male!», ha scritto sulla sua pagina Facebook la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni rilanciando il video del furto.

(Immagine di copertina dal video del furto)