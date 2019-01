Anno nuovo, guai vecchi: a Roma autobus in fiamme anche nel 2019

Anno nuovo, problema vecchio. Anche nel 2019 a Roma, come accaduto numerose volte nei precedenti dodici mesi, gli autobus vanno in fiamme. Stamattina intorno alle 6, per ragioni da accertare, si è sviluppato un incendio su una vettura della linea 16 in arrivo al capolinea di via Costamagna, in zona Villa Lais, nel quartiere Tuscolano. Si tratta del primo mezzo pubblico andato a fuoco a gennaio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. «Nessun problema per le persone», ha fatto sapere l’Atac, che ha avviato un indagine interna. La vettura era stata immatricolata nel 2006.

Roma, il primo autobus a fuoco del 2019

A bordo del bus, insieme al conducente, c’era solo qualche passeggero. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Ad accorgersi del fumo è stato proprio il conducente, che ha fatto scendere i passeggeri e dato l’allarme. Nell’incidente sono state coinvolte e danneggiate anche alcune vetture che erano parcheggiate. Dall’autobus si è alzata una colonna di fumo nera che ha invaso tutta l’area circostante.

(Immagini di copertina via Twitter)