Perché la storia dei gemelli nati a Capodanno in anni diversi è una fake news

L’hanno condivisa un po’ tutti. In molti ci hanno creduto. Eppure non è vera. La storia di Andrea e Fabio, i due gemellini baresi nati a cavallo del 2018 e 2019 a Roma, ma in anni diversi, è una fake news. A dirlo è il quotidiano La Repubblica, in un tweet di scuse dopo aver ripreso la notizia dalla Gazzetta di Mezzogiorno.

Gentili lettori, ci scusiamo per aver dato una notizia che dopo ulteriori verifiche con l’ospedale è risultata falsa. Ecco come è andata https://t.co/hhefOdC1uu — la Repubblica (@repubblica) 2 gennaio 2019

Tutto è partito dalla segnalazione di un fantomatico zio, tale Giovanni Renzi, che ha contattato la redazione della Gazzetta del Mezzogiorno – e quella di altri quotidiani – per annunciare la particolare nascita. Un Giovanni Renzi decisamente buontempone, dato che il Policlinico Gemelli, contattato da Repubblica per ulteriori informazioni, ha smentito il parto gemellare.

«Gli unici nati qui a cavallo del Capodanno – riferiscono fonti dell’ospedale romano alla testata – sono venuti alla luce uno poco dopo le 20 del 31 dicembre 2018, l’altro intorno all’una del 1° gennaio 2019». Nessun parto gemellare si è verificato nella stessa struttura in quelle ore. Secondo lo zio (che a questo punto non esiste) i gemellini erano nati uno alle 23,59 del 31 dicembre, l’altro un minuto dopo la mezzanotte. «I piccoli stanno bene – ha raccontato l’uomo alla Gazzetta del Mezzogiorno – sono nati di oltre due chili l’uno e non hanno neanche avuto bisogno di stare in incubatrice. Tutti noi siamo felicissimi. Proprio perché la gravidanza risultava difficoltosa, mia sorella ha deciso di farsi seguire da un medico qui a Roma, ma a giorni torneranno tutti a casa».

Ovviamente, però, queste dichiarazioni – alla luce della smentita del Policlinico Gemelli – risultano completamente destituite di fondamento.

(foto copertina CIRO FUSCO-ARCHIVIO/ANSA/pat)