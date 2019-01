Simona Ventura lascia Mediaset, di nuovo, e torna a casa dalla Rai

I rapporti tra Simona Ventura e Mediaset non sono mai stati dei più idilliaci, e nelle ultime settimane girava la voce che non sarebbe stata lei a condurre il nuovo Temptation Island Vip, nonostante ne sia stata una delle principali ragioni di successo. La chiamata di Mamma Rai sarebbe stata più forte e seducente, con una probabile conduzione di The Voice Of Italy. E c’è già chi spera di rivederla a Quelli che il calcio.

Simona Ventura lascia Mediaset, la conferma del direttore palinsesti Marco Paolini

Simona Ventura ha decretato il successo del reality Temptation Island Vip, ma non è stato abbastanza. A farsi sedurre dal nuovo candidato, almeno professionalmente, è proprio la conduttrice, che era tornata a Mediaset con il programma Selfie di Maria De Filippi. Non era stata molto valorizzata, ma il suo carisma aveva ri-conquistato il pubblico, che l’ha seguita con grande entusiasmo anche sull’isola delle corna tra celebrities. Alla fine però Simona ha deciso di tornare a casa, da “mamma Rai”. La conferma è arrivata da Marco Paolini, direttore generale Palinsesto Mediaset, durante un’intervista con Il Messaggero. Al commento incalzante del giornalista del quotidiano romano «per l’addio di Simona Ventura, però, non vi siete strappati i capelli», Paolini ha risposto: «È stato un peccato. Temptation Vip le era venuto bene. Ma è la legge del calciomercato». Una frase che non nega il talento della conduttrice, ma che non nasconde un certo astio. Molte erano le voci che sottolineavano come tra l’azienda televisiva e Simona Ventura non corresse buon sangue, voci che erano aumentate esponenzialmente nelle ultime settimane.

SuperSimo torna in Rai al timone di The Voice

Super Simo aveva esordito in Rai a metà degli anni ’80 per passare poi in Mediaset il decennio successivo, conducendo programmi come Mai dire Gol, Matricole, Festivalbar, e trasmissioni come Zelig e Le iene oltre a diversi show su Canale 5. Tornò poi in Rai nel 2001 per lo show domenicale Quelli che il calcio, a cui affiancò anche la partecipazione sotto diversi ruoli a trasmissioni come Music Farm, L’isola dei famosi, X factor e l’edizione del 2004 del Festival di Sanremo. Dopo due anni con Sky, il ritorno nel 2011 a Mediaset, per lavorare con l’amica Maria De Filippi a Selfie e poi a Temptation Island Vip. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma pare che Simona tornerà in Rai in grande stile. A lei sembra verrà dato il timone della conduzione della versione italiana di The Voice, mentre sui social c’è già chi spera di rivederla alla conduzione di Quelli che il calcio, trasmissione di intrattenimento a tema sportivo che aveva condotto dal 2001 al 2011. Intanto Simona è ancora in vacanza a Sharm el Sheikh con la famiglia, incluso l’ex marito Stefano Bettarini. Insieme hanno salutato l’arrivo del 2019, che Simona scrive su Instagram «dalle prime avvisaglie» sarà «davvero colorato».

(Credits immagine di copertina: Instagram simonaventura)