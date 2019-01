Ogni tanto candidano Fusaro a sindaco di Firenze (stavolta con il M5S)

Fino alla data dell’uscita delle liste per le elezioni amministrative del capoluogo toscano, la storia di Diego Fusaro sindaco di Firenze è destinata a perseguitarci. Il filosofo sovranista, che scrive anche sulla rivista di CasaPound, sarebbe stato ndicato come possibile candidato del Movimento 5 Stelle. Un salto notevole per una persona che, nei salotti televisivi, piace molto alla neodestra salviniana e anche oltre.

LEGGI ANCHE > Il torinese Diego Fusaro guiderà i Calabresi in Movimento

Fusaro sindaco di Firenze, nessuna conferma

La notizia è stata lanciata da un retroscena del quotidiano La Repubblica lo scorso 31 dicembre. Ma non risulta che ci sia alcuna reazione ufficiale da parte del filosofo. La sua candidatura sarebbe stata sponsorizzata addirittura da Silvia Noferi, ex capogruppo dei pentastellati a Palazzo Vecchio. Tuttavia, incontrerebbe l’opposizione dei fedelissimi di Alfonso Bonafede, che è il punto di riferimento dei vertici del Movimento per la Toscana, nonostante le sue origini siciliane.

Tuttavia, Fusaro possibile avversario di Dario Nardella alla poltrona di sindaco di Firenze è una diceria ricorrente nelle cronache e nei retroscena politici. Addirittura a novembre fu rilanciata da La Zanzara (più o meno nelle stesse puntate in cui, trollando, la fidanzata di Fusaro aveva fallacemente dichiarato di voler arrivare vergine al matrimonio, salvo poi smentire tutto): Fusaro, intervistato, aveva detto di non sapere nulla di questa candidatura, ma di essere ben felice di una possibilità del genere.

Fusaro sindaco di Firenze, e i calabresi in movimento?

Certo, all’epoca dei fatti, l’accostamento esplicito con il Movimento 5 Stelle non era ancora stato fatto. Anche perché il filosofo hegeliano era in piena rampa di lancio politica, con il varo dell’esperienza dei Calabresi in Movimento (Diego Fusaro, però, è di Torino), una formazione civica, vicina alla destra, che punta a conquistare qualche seggio per le elezioni regionali in Calabria. Difficile coniugare i due impegni: con i Calabresi in Movimento, infatti, Fusaro si è impegnato, dando il via anche a una serie di appuntamenti elettorali con protagonista il filosofo. Con il Movimento 5 Stelle, che di solito sceglie i suoi candidati sulle piattaforme online, non c’è stato ancora alcun flitr. Al momento.