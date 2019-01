J-Ax asfalta Salvini sui social: «Grazie dei baci, preferirei restituissi i soldi»

J-Ax in un'intervista al Corriere della Sera diceva di sognare per suo figlio «un mondo senza guerra e senza inquinamento. E senza Matteo Salvini»

L’anno nuovo è arrivato, ma i litigi tra J-Ax e Matteo Salvini continuano. Il 2018 si era chiuso con il rapper che parlando con il Corriere si diceva «deluso da chi crea un allarme che non c’è, prendendo gli immigrati come capro espiatorio per qualsiasi cosa». Alessandro AleottiAlessandro Aleotti, questo il vero nome del cantautore, spiegava che per Natale aveva chiesto per il figlio «oltre alla fattoria degli animali, vorrei per lui un mondo senza guerra e senza inquinamento. E senza Matteo Salvini». L’ennesima tappa di una litigata via social e giornali che continua da tempo tra i due. Complice anche load delusione del rapper nell’aver visto il movimento 5 stelle, da lui più volte pubblicamente sostenuto, allearsi con la Lega. Una ferita insanabile, ma il sostegno a 5 stelle gli è valso di non vedere la sua faccia tra quelle del ” lui non ci sarà” del leder del carroccio, che però nel video di fine anno lo ha citato direttamente e che sui social continua a mandargli baci. Ma il rapper risponde: «Invece dei baci, restituisci i soldi».

J-Ax vs Matteo Salvini: la litigata a colpi di tweet anche nel 2019

Matteo Salvini ha condiviso su twitter l’articolo de Il giornale dal titolo “Sogno un mondo senza Salvini”, che riporta l’intervista di J-Ax rilasciata al Corriere della Sera. Il tweet del leader Lega contiene anche una dedica: «“Sogno un mondo senza Salvini”. A J-Ax doppio bacione!» con le immancabili emoticon che mandano baci. L’ennesima provocazione, ma stavolta non c’è il tag diretto al cantante. Nulla però sfugge al radar di J-Ax: il tweet a lui rivolto non è infatti passato inosservato, e il rapper degli Articolo 31 risponde a tono: «Grazie per i baci, ma preferirei che restituissi i 49 milioni di euro che la Lega ha rubato agli italiani. Bacini spalmati di crema al cioccolato».

Grazie per i baci, ma preferirei che restituissi i 49 milioni di euro che la Lega ha rubato agli italiani. Bacini spalmati di crema al cioccolato 🍫😘😘 https://t.co/2sALDd5FVg — J-Ax (@jaxofficial) January 2, 2019

(Credits immagine di copertina: instagram j.axofficial matteosalviniofficial)