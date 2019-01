La polizia della Fionia, un’isola della Danimarca settentrionale, può confermare al momento che più persone hanno perso la vita nell’incidente ferroviario sul ponte che unisce l’isola di Fionia e Selandia sullo stretto del Great Belt. In questo momento, un primo bilancio parla di 6 morti e 8 feriti.

Incidente Danimarca, la possibile dinamica

Il Great Belt è uno stretto che può essere considerato il maggiore dei tre stretti danesi: permette di collegare il Kattegat al Mar Baltico. Proprio nel 1998, per evitare che i 60 chilometri che separano le due isole fossero coperti esclusivamente dai traghetti, è stato costruito un ponte con il transito ferroviario per assicurare i collegamenti. Tra le possibili cause del disastri ferroviario, c’è anche quella del forte vento che sta imperversando in queste ore. Ma una versione, che tuttavia la polizia non ha ancora confermato, parla anche di un treno merci che ha urtato un treno ad alta velocità: un camion della locale azienda di birra Carlsberg trasportato sul treno merci avrebbe colpito nello specifico alcuni vagoni dell’alta velocità.

Tog ramt af genstand på Storebæltsbroen – foreløbigt otte tilskadekomne https://t.co/eeYMNy1k5y pic.twitter.com/N6qKtB8WYG — TV 2 NEWS (@tv2newsdk) 2 gennaio 2019

Nelle immagini si vedono i vagoni del treno completamente a soqquadro, mentre il telo del camion risulta essere squarciato. L’incidente si è verificato alle 7.35 di questa mattina e da allora la zona è isolata completamente. La polizia ha chiesto di evitare di raggiungere la cittadina di Nyborg in autostrada per agevolare il compito ai soccorritori, che stanno arrivando sul posto anche con degli elicotteri.

L’annuncio della polizia sull’incidente in Danimarca

La polizia ha allestito un centro di evacuazione a Nyborg per i passeggeri del treno che viaggiavano tra le due isole. L’accampamento per i soccorsi si trova nel centro sportivo di Nyborg, ma al momento, secondo quanto riportano i media locali, non ci sarà l’accesso per i parenti dei feriti e delle vittime. Prima di ricevere i familiari delle persone coinvolte, infatti, si è resa necessaria l’assistenza psicologica per prepararli al trauma.

La polizia ha invitato tutte le persone che sono salite sul treno questa mattina, 2 gennaio, a contattare i loro parenti, per rassicurarli sulle proprie condizioni. Ora è attesa una conferenza stampa delle autorità competenti per la gestione della crisi al tribunale di polizia di Odense.

[Screenshot da un video pubblicato dal sito d’informazione danese jyllands-posten.dk]