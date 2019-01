Simone Baldelli, deputato di Forza Italia, imita Roberto Fico | VIDEO

Un tentativo di distendere gli animi dopo le proteste per la non discussione della Manovra

Pochi giorni fa, all’imbrunire del 2018, l’Aula di Montecitorio – dal fronte delle opposizioni – si è scagliata contro Roberto Fico reo, secondo Partito Democratico e Forza Italia – di gestire la Camera dei deputati in modo fazioso durante la discussione sul maxiemendamento sulla Manovra 2019. Poi l’approvazione, la firma di Sergio Mattarella e, con l’arrivo dell’anno nuovo, il clima è diventato meno rigido. A stemperare gli animi è stato il vicecapogruppo di Forza Italia a Montecitorio Simone Baldelli che, attraverso un filmato, ha messo in mostra le sue doti imitatorie. Vittima, di satira si intende, proprio il presidente della Camera.

Una trovata che è piaciuta molto anche allo stesso Roberto Fico che ha deciso di ‘premiare’ Simone Baldelli condividendo il simpatico filmato anche sul proprio profilo Instagram, spiegando come tutto ciò sia la rappresentazione di come i deputati, in realtà, vogliano bene a lui tanto da produrre una sua imitazione satirica che stempera i toni, mai così caldi in Aula dall’inizio di questa XVIII legislatura.

Roberto Fico ‘scimmiottato’ da un deputato di Forza Italia

«In fin dei conti i deputati mi vogliono bene – scrive Roberto Fico su Instagram, a corredo della video-imitazione -. Tanto che qualcuno ha anche deciso di fare la mia imitazione per augurare buon anno! Grazie e buon anno ancora a tutti voi!». Nel filmato c’è il romano Simone Baldelli, attualmente vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e vicepresidente di Montecitorio durante la scorsa legislatura.

L’imitazione di Simone Baldelli

«Tanti auguri di Buon Natale e di Buon anno da Roberto Fico – dice Baldelli con la finta barba incolta e parrucca per ricordare la fisionomia del Presidente della Camera – a tutti quelli che seguono questa pagina o ci seguono online, a tutti i follower miei, del M5s e di Simone Baldelli che e una delle persone più capaci di fare la satira che io abbia mai conosciuto, mi raccomando seguitelo tutti quanti e sostenetelo». Un auto-endorsement apprezzato dallo stesso Fico che ha deciso di concedergli la condivisione su Instagram.

