Napoli, ragazzino di 11 anni raccoglie un petardo inesploso: dita amputate

In provincia di Napoli un ragazzino di 11 anni ha subito l'amputazione di tutte le dita di una mano per l'esplosione di un petardo

Non si ferma il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno

Non si è fermato il bilancio dei feriti per i botti esplosi a Capodanno. A Villaricca, in provincia di Napoli, un ragazzino di 11 anni ha subito l’amputazione di tutte le dita di una mano per l’esplosione di un petardo raccolto a terra.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri l’incidente è avvenuto ieri pomeriggio. Per l’undicenne si è dovuto procedere all’amputazione di tutte le dita e di parte della mano destra. Il ragazzino ha raccolto il botto in via Marconi. È stato soccorso da alcuni passanti e poi trasportato in ospedale, a Giugliano in Campania, dove i medici hanno dovuto procedere all’amputazione. I sanitari hanno riscontrato anche escoriazioni in varie parti del corpo. Ora l’undicenne è ricoverato.

(Foto di copertina da archivio Ansa: botti di Capodanno sequestrati dalla Guardia di finanza di Napoli, 31 dicembre 2018. Credit immagine: ANSA / UFFICIO STAMPA GUARDIA DI FINANZA)