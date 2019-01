Bari, rapina a un portavalori con ruspe e furgoni in fiamme sulla statale: banditi in fuga

Una rapina è stata compiuta questa mattina verso le 7.30 ad un furgone portavalori dell’Ivri (Istituti di vigilanza riuniti d’Italia) che stava percorrendo la statale 96, nei pressi di Mellitto, una frazione del comune di Grumo Appula, in provincia di Bari.

Un commando armato ha bloccato il mezzo e per chiudere la strada ritardando l’arrivo delle forze dell’ordine, ha dato fuoco a due mezzi pesanti messi lungo la carreggiata. Per aprire il portavalori, i banditi hanno poi utilizzato delle ruspe. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Al momento non si sa se all’interno del mezzo ci fossero soldi o preziosi. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Altamura.

Bari, rapina a un portavalori con ruspe e furgoni in fiamme

Secondo una prima ricostruzione, i banditi sono entrati in azione con due furgoni che sono stati messi di traverso sulla carreggiata della statale 96. Una volta incendiati i mezzi, per evitare la fuga del mezzo blindato, i rapinatori hanno forzato le pareti corazzate dell’automezzo con una pala meccanica, impossessandosi di quanto era a bordo. I carabinieri stanno eseguendo i rilievi tecnici e sono in corso le ricerche dei banditi, che probabilmente sono fuggiti su più vetture.

(Ultimo aggiornamento alle ore 09.25 del 2 gennaio. Immagine di copertina: la zona della rapina al furgone portavalori lungo la statale 96. Fonte: Google Maps)