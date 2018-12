Quali sono i ponti del 2019: così potete programmarvi una vacanza

Per alcune festività ci vuole una certa furbizia (per chiedere le relative ferie)

Ok, se il 2018 ha il 31 dicembre che cade di lunedì sappiate che con il 2019 i ponti festività ci saranno. O meglio, ce ne sarà uno lungo abbastanza da poter sfruttare le ferie per una vacanza anche all’estero.

Ponti 2019, per gennaio non si inizia nel migliore dei modi. L’Epifania cade di domenica ma fra Pasqua e primo maggio c’è un lungo ponte in arrivo. Pasqua e Pasquetta 2019 saranno il 21 e il 22 aprile. Da qui ci saranno due giornate lavorative e poi di nuovo vacanza. Già perché il 25 aprile, c’è la festa della Liberazione, di giovedì. Sfruttando sabati e domeniche si profila un ponte di ben sei giorni. Se poi si vuole proprio scialare il 1° maggio, festa dei lavoratori, nel 2019 cade di mercoledì. Una settimana esatta dal 25 aprile sempre di mercoledì e sempre festivo.

Dopo Pasqua è il dramma. Il 2 giugno, la festa della Repubblica, cade di domenica. Per i romani, il 29 giugno, giorno in cui si celebrano i santi Pietro e Paolo, è di sabato. Ferragosto cade di giovedì con la possibilità (prendendosi libero il venerdì) di sfruttare quattro giorni di pausa. Ognissanti, con il 1 novembre è di venerdì, ottimo per un weekend fuori porta. L’8 dicembre è domenica. In dicembre oltre a tutti gli italiani rimangono a bocca asciutta anche i milanesi, con il patrono Sant’Ambrogio che cade di sabato. Natale e Santo Stefano nel 2019 cadranno di mercoledì e giovedì.