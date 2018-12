Manovra, tagli alla scuola per 4 miliardi nel triennio (a partire dal 2020)

Hanno provocato un’ondata di critiche le cifre della manovra economica appena approvata definitivamente in Parlamento dalla maggioranza giallo-verde relative alla scuola. La prima legge di Bilancio di M5S e Lega prevede tagli per oltre 4 miliardi di euro nel triennio, a partire dal 2020, e nessuna assunzione nel 2019, ad eccezione di 2mila posti per il tempo pieno alla primaria, 400 nei licei musicali e 290 educatori. Ne parla oggi Repubblica (articolo di Ilaria Venturi). Le polemiche riguardano soprattutto il sostegno, che subirà una sforbiciata da un miliardo.

Manovra economica, tagli alla scuola per 4 miliardi nel triennio

Repubblica spiega che per il prossimo anno ci sono circa 9 milioni di euro in più per l’istruzione ma nel triennio il segno è negativo per 4 miliardi e 600 milioni. Nel dettaglio: 2,5 miliardi per il primo ciclo, 1,1 miliardi per le superiori, 450 milioni per l’edilizia, un milione per le voci come «lotta alla dispersione e prevenzione del disagio giovanile», «valorizzazione delle eccellenze» e «innovazione». Poi ci sono 20 milioni in meno per il diritto allo studio. Per il reclutamento dei presidi 5 milioni nel 2019 e meno 23 milioni nel triennio.

I dati sono stati contestati dal presidente della Commissione Cultura della Camera Luigi Gallo, che ha ammesso: «È vero che nel 2020 e nel 2021 i fondi sono più bassi ma non abbiamo ancora fatto le leggi di Bilancio per quegli anni». L’associazione sindacale Anief, Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori, spiega che le risorse per il sostegno ai disabili scompariranno negli anni successivi al 2019. Si passerebbe, come evidenziano i parlamentari Dem, dai 3 miliardi e 489 milioni del 2019 a 2 miliardi 457 milioni del 2021. Se non verranno recuperate queste risorse si rischia di ledere il diritto all’istruzione di 80mila alunni disabili. Uno su quattro.

