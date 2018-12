Boldrini ribalta il «fatto» di Di Maio: la clip sulla manovra | VIDEO

Nei giorni scorsi aveva fatto scalpore una lista pubblicata sui social network da Luigi Di Maio. Quest’ultima conteneva tutti i provvedimenti che, secondo il vicepremier, erano stati messi in atto dal governo: tutti contrassegnati dal suo check e dalla scritta «fatto» (evidenziata in giallo) accanto a ogni voce della lista. All’analisi del fact checking, in realtà, erano ben poche le cose concretamente realizzate dal governo. Concetto ribadito da Laura Boldrini che, il 30 dicembre, ha pubblicato un video ironico sulla manovra che verrà approvata in via definitiva e che riprende proprio il leit motiv del «fatto» di Di Maio, rovesciandone i contenuti.

Boldrini rovescia il «fatto» di Di Maio: il video

Nel video si vede l’ex presidente della Camera che si sottopone a una sorta di intervista muta. Qualcuno, dall’altro capo della telecamera, gli fa una serie di domande su alcuni aspetti della manovra proposta da Lega e Movimento 5 Stelle. L’unica risposta di Laura Boldrini è quella di alzare un foglio con, appunto, la scritta «fatto».

I contenuti del video di Boldrini sulla manovra e la sorpresa finale

«Lega e 5 Stelle hanno impedito alle opposizioni di discutere in parlamento la legge di Bilancio, la legge più importante dello Stato?». Inizia così il video che, sfruttando l’effetto sorpresa, mostra una Laura Boldrini inedita, che utilizza il cartello con la scritta «fatto» per rispondere alle domande che le vengono poste.

La stessa risposta viene data anche su altri punti, come l’aumento delle tasse per chi aiuta le persone in difficoltà (l’aumento dell’Ires per le non-profit) o come il taglio dei fondi per la sanità, per l’istruzione e per la cultura, passando per i condoni fiscali che hanno favorito gli evasori.

Ma c’è un’altra chicca nel video promosso sui canali social di Laura Boldrini. In chiusura, infatti, le viene chiesto se la Lega ha restituito i 49 milioni di rimborsi elettorali sottratti ai cittadini. L’ex presidente della Camera utilizza un altro cartello, questa volta con la scritta «non fatto». Tempi comici giusti e mimica facciale espressiva. La sensazione è che questo video sia destinato a diventare virale.