La gaffe social del Tg La7 che sbaglia il nome del suo editore

Si può sbagliare clamorosamente il nome del proprio editore? Evidentemente sì. La gaffe social, questa volta, tocca al Tg La7, quello diretto da Enrico Mentana. Nel dare la notizia via Twitter dell’apertura di un fascicolo da parte della procura federale della Figc sulle parole di Aurelio De Laurentiis ed Enrico Preziosi contro gli arbitri designati per la scorsa giornata di serie A, il Tg La7 doveva comunicare la possibilità dell’apertura di un fascicolo anche sul presidente del Torino Urbano Cairo.

Umberto Cairo, la gaffe del Tg La7 con il suo editore

Quello stesso Urbano Cairo che è editore di La7. Il tweet incriminato, però, riesce malissimo. Il social media manager del Tg La7, infatti, scrive Umberto Cairo al posto di Urbano Cairo, con tanto di hashtag destinato a diventare virale:

Il tweet, lanciato da pochi minuti, è stato già bersaglio di qualche critica: «Urbano Cairo. Urbano. Ma santiddio, è il proprietario della vostra tv e sbagliate il nome? Ma come state messi?» – scrive un utente.

Urbano Cairo. Urbano. Ma santiddio, è il proprietario della vostra tv e sbagliate il nome? Ma come state messi? — roberto grossi (@ninersmessimale) 28 dicembre 2018

In tanto, poi, hanno pensato a rilanciare il tweet su altri canali social in modo tale da dargli maggiore visibilità. Possibile, se la strategia social del Tg La7 lo consentirà, che il tweet venga cancellato in breve tempo. Per spazzare via ogni dubbio, noi abbiamo fatto un paio di screenshot.