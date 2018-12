Paola Egonu di nuovo single: dopo un anno l’addio con Kasia Skorupa

Paola Egonu e Kasia Skorupa si sono lasciate, dopo un anno di relazione. A rivelare l’indiscrezione è Sportmediaset, secondo cui le due pallavoliste si sarebbero lasciate prima delle feste di natale. A pesare sulla storia iniziata le due sarebbe la differenza d’età: Paola ha 20 anni, mentre Kasia ne ha 34.

Paola Egonu e Kasia si sono lasciate, la fine dell’amore tra le due pallavoliste

La relazione tra la schiacciatrice opposta ventenne con genitori nigeriani e la 34enne palleggiatrice polacca era nata dopo che le due avevano giocato nella stessa squadra per una stagione nell’Agil Novara, ed era stata resa pubblica lo scorso novembre, quando le due erano state immortalate mentre si scambiavano un bacio in tribuna. La giocatrice italiana aveva rilasciato diverse interviste in cui con molto spontaneità, diceva di non vedere nulla di strano nella sua omosessualità, anzi, «La trovo normale» disse candidamente al Corriere della Sera. Kasia, raccontava Paola, era stata la sua roccia anche per affrontare la sconfitta azzurra ai mondiali: «Dopo la partita ero in lacrime, ho chiamato la mia fidanzata: mi ha detto che le sconfitte fanno male ma ci insegnano sempre qualcosa» raccontò sempre a Sportmediaset.

