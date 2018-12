Babbo Natale denunciato da un bambino di 9 anni: i regali non sono quelli della letterina

A Natale capita a tutti di ricevere regali che non soddisfano le aspettative. Solitamente, si reagisce fingendo gioia e limitandosi ad un sorrisetto un po’ falso, ma un bambino tedesco di 9 anni ha stabilito un precedente. I regali sotto l’albero non erano quelli richiesti, così ha chiamato la polizia per denunciare Babbo Natale.

Lo strano Natale si è svolto a Zetel, nella Bassa Sassonia, in Germania ed è stato raccontato dal quotidiano tedesco Nordwest Zeitung. Il piccolo di 9 anni non avrebbe affatto gradito in regali trovati sotto l’albero: non c’entravano nulla con la letterina spedita a Babbo Natale. Una dimostrazione di inefficenza inaccettabile, che il bambino ha prontamente denunciato al commissariato di polizia. Gli agenti, probabilmente un po’ annoiati da una giornata di poco lavoro, si sono quindi recati alla casa del bambino, che si è dimostrato «molto arrabbiato». Forse il piccolo è un po’ viziato, o forse avrà un futuro in politica. Fatto sta che gli agenti hanno deciso di prestarsi all’insolita scenetta, cercando indizi per risolvere il caso. Un’indagine vera e propria: mentre gli agenti cercavano di trovare «una mediazione familiare», la letterina spedita al Polo Nord è stata confrontata con i regali trovati sotto l’albero. Il bambino aveva ragione: tra le due non c’era alcun legame. Possibile che Babbo Natale sia stato così poco professionale? L’unica spiegazione che gli agenti sono riusciti a trovare per il bambino è che deve esserci stata confusione e «Babbo Natale deve aver confuso le liste». Del resto si sa, ha una certa età e il lavoro è tanto. Chissà se il prossimo anno il bambino di Zetel sarà più compassionevole con il vecchietto e le sue renne. Sicuramente, per la festa della Befana possiamo prevedere che riceverà molto carbone.

