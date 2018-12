Sfera Ebbasta e il complotto contro il suo video «Happy Birthday», giusto in tempo per le feste

Sfera Ebbasta si è fatto fare un bel pensierino di Natale dai suoi followers, che mobilitandosi sui social hanno vinto la battaglia per far pubblicare il nuovo singolo del trapper «Happy Birthday».

Sfera Ebbasta chiede ai fan di “sbloccare” il suo videoclip

L’ultima moda della musica ai tempi dei social è far “sbloccare” i contenuti dai followers. Ne fa un grande uso Fedez ad esempio, che quotidianamente dalle sue Instagram stories invita i suoi followers a pre-ordinare il nuovo singolo/album su Spotify, facendo caricare una barra che, una volta completa, fa scattare la pubblicazione. Un modo come un altro per farsi pubblicità, creare engagement, far girare una canzone. Anche Sfera Ebbasta ha mobilitato i suoi followers sì per sbloccare il suo videoclip, ma dicendo che il suo ultimo video «Happy Birthday» era bloccato da “qualcuno”, non si sa chi né perché. Postando una foto su Instagram ha invocato l’aiuto dei suoi fan: «Scrivete dappertutto che volete il video, datemi una mano a farlo uscire 😩😩». Detto fatto: il pezzo è uscito la vigilia di Natale, giusto in tempo per le feste. Un caso? Nulla di sconvolgente, né nel bene né nel male, resta il dubbio su chi siano questi “loro” che remano contro il trapper. O era tutta una mossa commerciale? Molti fan infatti sotto la foto commentano scrivendo «ma loro chi?», mentre qualcun’altra sottolinea che sarebbe stato più dignitoso chiedere aiuto per una raccolta fondi per le vittime di Corinaldo.

Sfera Ebbasta domina Spotify, non c’era bisogno del complotto

Intanto Sfera nel 2018 ha scalato tutte le classifiche di Spotify Italia: è al primo posto degli artisti più ascoltati del 2018, il suo album «Rockstar» è al primo posto per il numero di streaming. E se al primo posto dei brani più ascoltati, Sfera compare solo come featuring (il brano è infatti Tesla, di Capo Plaza), basta guardare al secondo posto, dove troviamo «Cupido», per l’appunto di Sfera Ebbasta. Il suo ultimo singolo «Happy Birthday» ha mantenuto il ritmo da record. Nella settimana di pubblicazione ha velocemente raggiunto il primo posto della classifica “i più ascoltati della settimana”, seguito da «Il Cielo nella stanza» di Salmo feat. Nstasia e «Torna a casa» dei Maneskin. Numeri che provano e confermano che, piaccia o meno, Sfera Ebbasta è uno dei cantanti più popolari del 2018. E allora, c’era davvero bisogno di paventare un complotto contro il brano?

