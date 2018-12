Donald Trump in versione Grinch: «Credere a Babbo Natale è marginale» | VIDEO

Al netto della sua comparsata nello storico film di Natale «Mamma ho perso l’aereo», Donald Trump non è famoso per la sua delicatezza. E così, durante l’appuntamento annuale dedicato alle telefonate dei bambini al North American Aerospace Defense Command per parlare con il presidente degli Stati Uniti, il tycoon americano ha parlato con una bambina chiedendole se credesse ancora nell’esistenza di Babbo Natale. La piccola ha risposto positivamente, ma il numero uno della Casa Bianca ha proseguito: «Crederlo a sette anni è una questione marginale».

Come il Grinch. Così Donald Trump, ha rischiato di rovinare la vigilia di Natale della piccola Collman Lloyd, lasciando in lei il beneficio del dubbio sulla reale esistenza del personaggio più atteso delle festività natalizie: Babbo Natale (o Santa Claus). Il video della telefonata è stato diffuso dai genitori della bambina su Youtube ed è stato ripreso dalle testata americane e non solo.

Donald Trump e il Babbo Natale «marginale»

«Che cosa farai per Natale?», ha chiesto Donald Trump alla giovanissima Collman Lloyd che ha prontamente risposto: «Penso che faremo dei biscotti e lo passeremo con gli amici. Tutto qua». «Divertiti», le dice ancora il numero uno della Casa Bianca, prima di fare una domanda a bruciapelo alla bambina: «Credi ancora a Babbo Natale?» e lei risponde «Sissignore». Ma non finisce qui, perché il tycoon prosegue con il suo interrogatorio sentenziando: «Perché, a sette anni, è una cosa marginale, giusto?».

Come un Grinch

La piccola Collman Lloyd ha risposto a questa domanda con l’ennesimo «Sissignore», ma poi ha svelato alla famiglia di non sapere il significato della parola «marginale». I genitori hanno diffuso il video con le risposte di Donald Trump su Youtube, spiegando però di non volerlo far diventare un fatto politico. La piccola, la sera della Vigilia, ha comunque lasciato la tavola imbandita con latte caldo e biscotti per Babbo Natale.

