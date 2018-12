Francesco Chiofalo di Temptation Island su Instagram: «Ho un tumore al cervello» | VIDEO

Francesco Chiofalo, un ex concorrente di Temptation Island, in un video su Instagram ha rivelato: «Ho un tumore al cervello»

«Ho un tumore al cervello, dopo le feste sarò sottoposto a un’operazione di 18 ore». È l’annuncio choc fatto in video su Instagram da Francesco Chiofalo, un ex concorrente di Temptation Island, uno dei partecipanti all’edizione del 2017. Come racconta il sito Isa e Chia, il ragazzo, 29enne, romano, ha dato notizia del suo male con delle stories pubblicate sul suo profilo ad oltre 600mila follower. Il tumore sarebbe molto esteso e sarebbe stato scoperto in un modo completamente casuale, dopo essersi recato in ospedale per un controllo in seguito ad un incidente automobilistico senza particolari conseguenze.

«Non sapete quanto è difficile per me fare questo video», ha detto Chiofalo in video ai suoi follower. E ancora: «Non voglio fare pena a nessuno, ma lo faccio perché non posso più mascherare di star bene e non posso più far finta di niente. Purtroppo sto male, sono gravemente malato». Dopo l’incidente l’ex concorrente di Temptation Island aveva solo un labbro gonfio, e aveva preso un colpo alla testa. Ad un certo punto un medico lo ha informato di una macchia grossa emersa dagli esami. Chiofalo ha raccontato: «Mi trattengono lì, risonanza magnetica e quant’altro e scoprono che quella macchia che ho in testa è un tumore. Un tumore al cervello del diametro di 5 centimetri. Enorme. Grossa quanto una palla da biliardo. Ho scoperto di essere malato di tumore al cervello a 29 anni. Dovrò subire immediatamente dopo le feste di Natale un intervento al cervello per cercare di levarlo. L’operazione durerà 18 ore».

Sarà un’intervento ovviamente delicato, e rischioso. «Dopo le 10 ore di sala operatoria – ha detto Chiofalo – è considerato un intervento pericoloso. Io ne devo fare 18. L’operazione ha l’80% di rischi di invalidità permanente tipo cecità, paralisi, demenza… la dovrò fare intorno al 7 o al 10 di gennaio più o meno. Sono incazzato, ce l’ho col mondo. Ormai sono fottuto. Questa volta sono fregato, la devo fare per forza. Per quanto sia pericolosa questa operazione e per quanto io non la voglia fare, sono costretto, non c’è un’alternativa».

Nel suo messaggio tanta sofferenza e sconforto: «Per Natale mi piacerebbe che venga qualcuno e mi dica che è tutto un fottuto scherzo del cazzo e che non è vero niente, ma questo non succederà mai», «Sicuramente non sarò più lo stesso Francesco di prima».

Il video

Il video di Francesco Chiofalo , conosciuto anche come ‘Lenticchio‘, è molto condiviso in rete e sui social network. Ecco il filmato via Twitter.

raga sono devastata, Francesco Chiofalo (il nostro famoso Lenticchio) ha scoperto di avere un tumore al cervello e mi dispiace un mondo. #uominiedonne pic.twitter.com/jBi0F9217x — loves skam☁️ (@scrivodizain) 22 dicembre 2018

