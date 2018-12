Manovra, il voto al buio e la scatoletta di tonno mai aperta

Il testo sarà presentato all'ora di pranzo e non ci sarà tempo per analizzarla

Per la prima volta nella storia della Repubblica italiana, il Parlamento si ritroverà a votare una Legge di Bilancio senza conoscerne i contenuti. Negli ultimi mesi, a causa dei dissidi interni tra Lega e Movimento 5 Stelle e quelli esterni con la Commissione Europea, sulla Manovra si è detto di tutto e di più. Adesso, però, si è arrivati al rush finale – o alla «zona Cesarini», come detto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte – e di quelle vecchie discussioni non v’è più traccia, come non si sa nulla di quel testo che oggi dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) ottenere il voto di fiducia.

Il maxi-emendamento sarà presentato oggi alle 14 in Senato (sempre che non ci siano altri ritardi dell’ultim’ora) e il voto di fiducia dovrebbe iniziare intorno alle ore 20, con le dichiarazioni di voto dei vari gruppi parlamentari. Intorno alla mezzanotte, quindi, i giochi dovrebbero giungere al termine, ma chi voterà – in realtà – non saprà su quale testo stia esprimendo il proprio parere favorevole o negativo.

La Manovra sarà votata al buio. In tutti i sensi

Un’operazione trasparenza finita malissimo. Beppe Grillo voleva aprire il Parlamento italiano come una scatoletta di tonno per mostrare a tutti (e dimostrare) che la vecchia politica si celava dietro trucchetti che rendevano oscuro il loro operato. Bene, ora il Movimento 5 Stelle (coadiuvato dalla Lega) riesce nell’impresa doppia: rendere non trasparente il Parlamento agli italiani e – cosa ancor più paradossale – spingere i parlamentari stessi a votare una Legge di Bilancio (la più importante, per definizione) completamente al buio.

Che fine ha fatto la scatoletta di tonno?

Non ci sarà tempo di leggere la Manovra, analizzarla e approfondirla. Dopo mesi e mesi di parole si è arrivati a questa corsa contro il tempo che obbligherà gli stessi parlamentari della maggioranza – con alcuni di loro che hanno già individuato alcune criticità ma che voteranno la fiducia per non mettere i bastoni tra le ruote al governo – a esprimere parere favorevole solo per non far cadere il governo. La scatoletta di tonno non si è aperta.

