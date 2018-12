Confermato un morto e un ferito grave alla testa, la zona è chiusa al traffico e sorvolata da elicotteri per rintracciare il responsabile in fuga

Sparatoria nel centro di Vienna all’interno di un ristorante, la conferma delle autorità locali su Twitter. Una persona è morta mentre un’altra è rimasta gravemente ferita alla testa. La polizia esclude la matrice terroristica, dichiarando che probabilmente si tratta di «un crimine mirato».

#Aktuell: Gegen 13:30 Uhr wurden zwei Personen mit Schussverletzungen in der #InnerenStadt im Bereich Lugeck aufgefunden. Eine Fahndung ist derzeit im Gange. Nähere Umstände sind derzeit noch unklar. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) December 21, 2018

Vienna, Sparatoria nel ristorante: centro chiuso alla ricerca del fuggitivo

Il ristorante dove si è consumata la sparatoria si trova sulla Backerstrasse, nel quartiere viennese di di Lugeck. Secondo quanto riferito dai testimoni sentiti dalle autorità, introno alle 13.30 sono stati sparati 5 colpi da una persona non ancora identificata accompagnata da un’altro individui, entrambi erano vestiti di scuro e con il volto scoperto. Due dei cinque spari hanno colpito due persone alla testa: una è deceduta mentre l’altra è ferita gravemente. Decine di persone in preda al panico si sono quindi riversate per le strette strade della zona, estremamente turistica. La polizia è accorsa sul luogo intervento con diverse pattuglie e chiudendo la zona al traffico, mentre due elicotteri hanno cominciato a sorvolare la zona alla ricerca dei due figgitivi. È trapelato che siano alla ricerca di una mercedes nera, ma non è stato confermato se questa sia la vettura con cui i due si sono dati alla fuga. Il centro di Vienna intanto, nella zona tra tra Lugeck e Postgasse, è stat chiusa, e sono presenti presidi di poliziotti dotati di elmetti e giubbotti antiproiettile.

(Credits immagine: foto twittata da @tg2rai)