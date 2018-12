Da donna a donna, l’abbraccio di Laura Boldrini alla fidanzata di Antonio Megalizzi

«Da oggi dedicherò la mia vita soltanto a lui». Erano state queste le parole di Laura Moresco, la fidanzata di Antonio Megalizzi, il giovane italiano rimasto ucciso nell’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre. Oggi, nel giorno più triste, quello dei funerali che sono stati celebrati nella sua Trento, la ragazza ha ricevuto il saluto del mondo della politica e delle istituzioni, quello stesso mondo che Antonio frequentava da cronista attento alle sorti dell’Unione Europea.

Boldrini saluta Luana, l’abbraccio al funerale di Antonio Megalizzi

Particolarmente toccante l’abbraccio con l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, da donna a donna. Le telecamere la inquadrano mentre si avvicina a Luana per esprimere il suo personale cordoglio. La parlamentare ben conosce quei valori che hanno ispirato l’attività di Antonio, europeista convinto, sognatore di una Unione che potesse fare da guida ai popoli.

Le guance si sfiorano, gli occhi si incrociano. Forse, non sapremo mai quello che l’ex presidente della Camera ha detto all’orecchio di Luana. Mai riusciremo a capire il motivo per cui la ragazza, ancora in lacrime, ha annuito in silenzio. Ciò che è sicuro è che quello che Antonio Megalizzi ha fatto non verrà dimenticato né dai suoi familiari, né dai suoi conoscenti, né tantomeno dal mondo delle istituzioni.

Antonio Megalizzi come Valeria Solesin. Due giovani cresciuti con il sogno dell’Europa. A cui tutti saremo debitori.