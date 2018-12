Stefano De Martino spiega perché è favorevole alle adozioni gay

Potrebbe far discutere specialmente gli amanti del Family Day, l’intervista a Vanity Fair di Stefano De Martino. Il ballerino – riporta BitchyF – ha confessato il desiderio di voler adottare un bambino. L’ex marito di Belen Rodriguez ha anche sottolineato di essere favorevole alle adozioni per le coppie omosessuali.

Se voglio adottare un figlio? Sì, lo penso da tempo. L’ho detto perché mi piacerebbe che la mia presa di posizione pubblica potesse cambiare la situazione per tutti, non solo per i più privilegiati come me. Penso che un bambino piuttosto che stare per strada a morire di fame dovrebbe stare in una casa con qualcuno che gli voglia bene e che gli renda la vita migliore. Sia una persona da sola, sia una coppia, siano uomini o donne…

Se sono favorevole alle adozioni per le coppie gay? Ma certo che sì. Non capisco le paturnie che la gente si fa su questo tema, trovo che siano totalmente infondate.