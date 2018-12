Gatwick, i droni bloccano l’aeroporto e Teddy non può incontrare Babbo Natale in Lapponia

La più triste storia di Natale arriva direttamente dall’aeroporto di Gatwick, a Londra. L’aeroporto è bloccato dalle prime ore del 20 dicembre, a causa dell’avvistamento di due droni che avrebbero incrociato le traiettorie solitamente utilizzate dai voli di linea, in prossimità dello scalo britannico. Centinaia di persone sono rimaste bloccate a terra: nessun aereo si è alzato dalla pista di decollo questa mattina.

Gatwick è l’aeroporto che serve la parte sud di Londra e che ogni giorno accoglie almeno 100mila passeggeri sia in fase di decollo, sia in fase di atterraggio. Al momento, centinaia di voli sono stati cancellati, anche se l’aeroporto ha comunicato ai passeggeri di non allontanarsi dallo scalo senza avere prima informazioni certe sul proprio volo.

La storia nella storia è quella di Teddy, un bambino di sette anni che aveva in programma – insieme alla sua famiglia – un viaggio in Lapponia per incontrare Babbo Natale. Il suo sogno si è infranto sul più bello, proprio mentre stava accarezzando la possibilità di lasciare la Gran Bretagna per trascorrere un Natale unico nel suo genere.

«Siamo molto tristi – ha detto Teddy alla BBC, ripreso in collegamento insieme alla madre -. Mio padre aveva prenotato tutto. Volevo andare a vedere Babbo Natale. Invece, quando siamo arrivati qui, ci hanno detto che il nostro volo è stato cancellato».

‘My trip to Lapland had to be cancelled’ – Teddy, aged 7, as tens of thousands face major disruption at Gatwick Airport – after at least one drone was seen flying near the runway last night and early this morning.https://t.co/4MokePq5xL #VictoriaLIVE pic.twitter.com/tdsDRt4xwP

— Victoria Derbyshire (@VictoriaLIVE) 20 dicembre 2018