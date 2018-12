Cosa manca nella pubblicità di Google con Kevin di Mamma ho perso l’aereo da grande

Com’è diventato Kevin di Mamma ho perso l’aereo da grande? La risposta la dà Google che, per promuovere il suo dispositivo Google Home, ha scelto una pubblicità geniale. Ha riproposto infatti alcune delle scene del film cult di Natale con un Kevin cresciuto (e pieno di acciacchi fisici). Insomma, uno spot che punta deciso al target dei trentenni che sono cresciuti con i film natalizi con protagonista il piccolo Macaulay Culkin.

L’attore si è prestato volentieri al remake, della durata di un minuto. Dal 1990, anno di uscita del film, sono passati ormai 28 anni. Macaulay Culkin è cresciuto – ormai ha 38 anni – ma ha mantenuto lo stile impeccabile del piccolo Kevin. I passi del film ripercorsi sono quelli più celebri: il giovane che si fa la barba, che salta sul letto, che si prepara i maccheroni al formaggio, che ordina la pizza per spaventare il fattorino e che realizza il famoso piano Kevin per evitare di far entrare i ladri in casa.

A presentare lo spot è stato lo stesso Culkin che su Twitter ha scritto: «Avete mai immaginato come sarebbe stato Kevin McCallister da grande? Nemmeno io. Ma se siete sicuri dovreste guardare questo spot».

#heygoogle Have you ever wondered what Kevin McCallister is like as an adult? Me neither. But just in case you’re curious you should totally watch this #ad pic.twitter.com/uO9qMPrUT3

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 19 dicembre 2018