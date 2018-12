Berlusconi ha trollato Giuseppe Conte davanti alle telecamere | VIDEO

Così è troppo facile. Silvio Berlusconi riesce ancora a piazzare qualche colpo da maestro nella comunicazione. Soprattutto quando vede le telecamere dei giornalisti, con le quali è molto più a suo agio rispetto agli smartphone delle dirette Facebook. Non è un caso se il video in cui Berlusconi ignora Conte sta diventando virale sui social network.

Berlusconi ignora Conte, un video virale

Le telecamere dell’Agenzia Dire stanno seguendo il numero uno di Forza Italia nei corridoi del Quirinale, in occasione dei tradizionali saluti natalizi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell’inquadratura entra anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha la palese intenzione di salutare Berlusconi. Si prepara a quello che lui crede essere un momento importante, fa l’ok agli obiettivi dei fotografi e si avvicina ancora di più a un Berlusconi di spalle.

Che, ovviamente, si è accorto di tutto e ha avuto quei dieci secondi di tempo per pensare a quale fosse la cosa giusta da fare per strappare consensi. Decide di ignorarlo. Una collaboratrice del presidente del Consiglio cerca di attirare l’attenzione del leader politico di Forza Italia scandendo ad alta voce: «C’è il presidente Conte».

Berlusconi trolla Conte come fece con Salvini

Berlusconi non si volta nemmeno e commenta aspro: «Sono loro che devono lavorare oggi». Un momento impagabile di questa scenetta è quello in cui Conte guarda esterrefatto la sua collaboratrice che ha, sul volto, l’espressione del panico completo. Sussurra qualcosa, come a voler dire ‘lasciamo perdere’ e continua la sua marcia nei corridoi del Quirinale. Una scena imbarazzante.

Tutti ricordiamo come Silvio Berlusconi riuscì a trollare Matteo Salvini in una delle conferenze stampa post-consultazioni. Mentre il leader della Lega cercava di proporsi come guida del centrodestra prendendosi il leggìo e leggendo una dichiarazione condivisa, Berlusconi attirava su di sè l’attenzione utilizzando quella che, con un eufemismo, potremmo definire una mimica spinta.

In quell’occasione, Matteo Salvini si irritò. Oggi, a prenderla malissimo è Giuseppe Conte. Nella sottile retorica della comunicazione politica, questo video di trenta secondi fa passare questo messaggio: «Giuseppe Conte chi?»

