Perché ti stanno chiamando dalla Tunisia e cosa succede se rispondi

Siete anche voi oggetto e bersaglio di telefonate (o meglio, di squilli) che arrivano da numeri sconosciuti con prefissi internazionali come +216, +373 o +383? Queste telefonate arrivano rispettivamente dalla Tunisia, dal Kosovo e dalla Moldavia. Lo squillo è molto breve, ripetuto nell’arco della giornata e non ti lascia mai il tempo di rispondere. Ecco, non siete sotto attacco hacker. Ma la regola numero uno da rispettare assolutamente in queste circostanze è: non richiamare.

Telefonate Tunisia, Kosovo, Moldavia: il falso messaggio su WhatsApp

Contestualmente, si sta diffondendo un messaggio sulle chat di WhatsApp che prova a spiegare quello che sta succedendo, tuttavia in maniera errata.

«Stanno arrivando chiamate a raffica da +216 (Tunisia) +373 (Kosovo) +383 (Moldavia). Fanno solo uno squillo. Se rispondi o richiami, ti parte automaticamente un abbonamento da 7€ alla settimana a siti di giochi da cui è quasi impossibile disdirlo. Fa’ girare». Come è facilmente intuibile, non succede niente se rispondi alla chiamata, non si attiva automaticamente nessun gioco online (cosa che deve accadere soltanto previo esplicito consenso) e non è assolutamente impossibile disdire alcunché.

Telefonate Tunisia, cosa succede e cosa si può fare per non cadere nella trappola

Il problema di questa truffa telefonica sta, invece, nella curiosità della persona che riceve una chiamata senza risposta da un numero sconosciuto. Se il telefono non è sottomano, infatti, l’utente può essere tentato dal richiamare quello stesso numero. E, dal momento che così facendo partirebbe una chiamata internazionale, si possono perdere diversi soldi del proprio credito telefonico richiamando in Tunisia, Kosovo o Moldavia.

Anche se malauguratamente qualcuno di voi dovesse cascarci, in ogni caso, non è impossibile farsi rimborsare: basta contattare il proprio operatore telefonico, spiegargli la circostanza e provvedere a bloccare quel numero (in redazione abbiamo ricevuto delle chiamate, ad esempio, da uno +21699547858 o da uno +21696035049). Ma non c’è nessun gioco online che si attiva automaticamente, né esisterà mai. Occhio soltanto a essere prundenti e a non cadere in un trucco vecchio quanto il mondo.