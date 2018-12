Elisa Isoardi non si pente della foto tra le lenzuola con Salvini

Ha rilasciato un’intervista esclusiva a Chi di Alfonso Signorini. Elisa Isoardi non si è pentita della foto tra le lenzuola con un Matteo Salvini dormiente. Quello scatto è stato pubblicato su Instagram poco prima della rottura tra i due. Ora, la conduttrice della Prova del Cuoco torna a parlarne: «Non mi sono mai pentita di averla pubblicata: è poetica e sentimentale. Non ho rovinato niente a nessuno».

Elisa Isoardi, il retroscena sulla foto a letto con Salvini

Matteo Salvini è archiviato ma non dimenticato. Non si può mettere in soffitta un amore «grande» durato per cinque lunghi anni. Secondo la Isoardi intervistata da Chi, quella relazione è stata vera e partecipata, terminata per volontà di entrambi: «Se sto bene ora? – dice ad Alfonso Signorini – Sì, anche perché siamo due adulti. Da parte mia c’è grande rispetto e credo anche da parte sua».

Un dubbio, insomma, la Isoardi lo lascia e lo butta lì. Matteo Salvini, che si mostra comunque sereno, non aveva preso benissimo il messaggio di addio di Elisa Isoardi. Si trovava in Africa quando la conduttrice ha rivelato al mondo la fine della loro love story che, da quando il leghista era diventato ministro dell’Interno, era stata data in pasto ai followers sui social network molto più di prima, tra vacanze alle isole Tremiti e bagni a Milano Marittima. In quella circostanza, Matteo Salvini rispose: «Pazienza, qualcuno aveva altre priorità».

Il rispetto di Elisa Isoardi per Salvini

I maligni, in quella circostanza, pensarono al peggio, con la Isoardi che, una volta ottenuta la conduzione della Prova del Cuoco e una Rai a sua immagine e somiglianza, avrebbe lasciato perdere la relazione con Salvini. Illazioni smentite dalla stessa Isoardi che ricorda l’importanza nella sua vita del ministro dell’Interno «grande uomo e grande politico».