Jesé Rodriguez, il calciatore che spende 5mila euro per eliminare la ex dal Grande Fratello Vip

Il giocatore del Psg avrebbe speso ben 5mila euro di televoto per far eliminare l'ex compagna dal GF Vip

Jesé Rodriguez torna a far parlare di sé, ma non a livello calcistico

Solo i più grandi appassionati calciofili ricorderanno il nome di Jesé Rodriguez per meriti sportivi, grande talento nato nelle giovanili del Real Madrid e sparito dai radar dei campi di calcio, nonostante il suo contratto in essere con i facoltosi francesi – foraggiati dal Qatar – del Psg. Ma di lui, dal punto di vista del pallone, non v’è più traccia. Niente gol, nessuna presenza. Ormai, al netto della sua giovane età (26 anni da compiere a febbraio) di lui si parla solo per fatti extra-campo. L’ultima notizia è stata svelata dalla televisione spagnola che ha rivelato come il calciatore abbia speso ben 5mila euro per far eliminare la propria ex dal Grande Fratello Vip iberico.

Va’ dove ti porta il portafogli. E così l’amore finito tra un uomo e una donna si trasforma in una ripicca televisiva, fatta di televoti ed eliminazioni da uno dei reality show più famosi a livello mondiale. Sicuramente, i soldi usati da Jesé Rodriguez per far uscire l’ex compagna Aurah Ruiz dalla casa più spiata di Spagna sono stati ben spesi, almeno per il fine ultimo del calciatore del Psg che – anche grazie ai suoi voti – ha sancito l’addio della sua ex dalla casa del GF Vip.

L’amore tra Jesé e Aurah finito sui social

Un amore mai sbocciato e finito tra tweet al veleno e insulti via social tra i due. Dopo la separazione, infatti, la modella ha accusato più volte Jesé di aver trascurato lei e il figlio nato dalla loro relazione con gravi problemi di salute. Pesanti biasimi che, evidentemente, non sono andati giù al calciatore che ha atteso il momento giusto per sferrare la propria mossa.

V per (tele)Votazione

La vendetta è un piatto che va servito freddo, dunque. E Jesé l’ha servito gelido alla propria ex compagna. In fondo per lui, che guadagna 5 milioni di euro lordi (circa 3,5 netti) a stagione per aver disputato finora solamente 368 minuti con la maglia del Paris Saint-Germain in due stagioni (con una parentesi ancor meno felice in Inghilterra con lo Stoke City), sono dei meri spiccioli. Soldi che, comunque, non gli hanno tolto la soddisfazione di vedere la sua ex in lacrime mentre abbandonava la casa.

