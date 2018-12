Non è Natale senza Fantaghirò. Come riporta Bitchyf, la saga della principessa ribelle torna sul piccolo schermo. Tutte le puntate con l’attrice Alessandra Martines, Romualdo, Tarabas e la Strega Nera andranno in onda su Mediaset Extra ogni domenica dalle 14:10 alle 18:10. Mediaset trasmetterà tutti e cinque gli episodi della popolare miniserie tv.

Alessandra Martines: che fine ha fatto l’attrice di Fantaghirò

Alessandra Martines, ovvero Fantaghirò, in realtà ha recitato nella celebre saga quando era già all’inzio del suo successo televisivo. Forse molti erano un po’ troppo piccolini ma la si poteva già notare come ballerina accanto a Lorella Cuccarini o Pippo Baudo in Fantastico 7 (correva il 1986). Martines era perlopiù considerata una ottima showgirl e diciamo che, grazie alla regia di Lamberto Lava, con Fantaghirò Alessandra avrà il suo definitivo riscatto entrando sempre più nella carriera d’attrice.

LA PARENTESI (LUNGA) CON L’EX MARITO CLAUDE LELOUCH

Nell’aprile 1993 torna in Colpo di coda con Stefania Sandrelli e Giancarlo Giannini dove Alessandra è un giovane avvocato. In seguito il regista francese Claude Lelouch la scrittura per la pubblicità di un profumo, poi le offre il ruolo di Alessandra Barrucq in L’amante del tuo amante è la mia amante (1993), e due anni dopo, quello di Elise Ziman ne I miserabili, con Jean-Paul Belmondo. Grazie a questo film la brava Martines vince l’Efebo d’argento nel 1996 come miglior interprete femminile. Il film si aggiudica anche il Globo d’oro come miglior film straniero oltre ad alcuni riconoscimenti in Francia.

Anche se c’è una notevole disparità d’anni (lui è del 1937) Lelouch e Martines si sposano . I due hanno una figlia Stella, nel 1998, e divorziano nel 2008. Negli anni a seguire non vedremo più la nostra Fantaghirò in Italia bensì in Francia dove Martines si afferma in notevoli pellicole come Per caso o per azzardo (dove ottiene un Silver Hugo come migliore attrice nel 1998 al Chicago International Film Festival). Nel 2002 la si trova in And Now… Ladies & Gentlemen, fuori concorso al Festival di Cannes.

2005: MARTINES TORNA IN ITALIA

Alessandra Martines torna nel 2005 in Italia. Partecipa al film tv Don Bosco, ed è protagonista della mini-fiction di Rai 1 Edda, nel ruolo della figlia del Duce Edda Ciano Mussolini. Recita poi con Nancy Brilli e Gabriel Garko su Canale 5 ne i I colori della vita. Nel dicembre dello stesso anno interpreta Adele nella fiction Caterina e le sue figlie con Virna Lisi e Sarah Felberbaum. L’attrice ha qualche successo anche in Francia, nel 2007, con L’heure zero – tratto da un giallo di Agatha Christie.

Nel 2011 prende parte a due edizioni di Danse avec les stars (il Nostro Ballando con le stelle) come giurata. Dal suo ex compagno, l’attore francese Cyril Descours, conosciuto nel 2008 sul set de La reine et le cardinal, ha Hugo, il suo secondo figlio.

Dopo aver avuto Hugo recita in Furore – Il vento della speranza diretto da Alessio Inturri. Nel 2014, al Festival del cinema di Venezia, riceve il premio Kinèo FilmFest per la sua carriera di attrice ed artista internazionale. Nel maggio 2015 è madrina dell’Ischia Global durante il Festival del cinema di Cannes.