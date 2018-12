Savona, una ragazza 18enne si dà fuoco, come il padre cinque anni fa

A Vado Ligure, in provincia di Savona, una ragazza di 18 anni si è data fuoco, come fece il padre nel 2013

Darsi fuoco emulando il gesto compiuto dal padre cinque anni prima. È quanto fatto oggi da una ragazza in provincia di Savona. Una giovane di 18 anni si è data alle fiamme questa mattina, poco prima delle 7, in un piazzale adibito a parcheggio, a Vado Ligure, stesso luogo in cui si era dato fuoco il genitore nel 2013.

Vado Ligure (Savona), ragazza si dà alle fiamme come il papà nel 2013

La 18enne è stata subito soccorsa dai sanitari e dai Vigili del fuoco, ed è sopravvissuta, ma ha gravi ustioni sul corpo per le quali è stata ricoverata in ospedale, al San Martino di Genova. Resta ancora da chiarire quali siano le ragioni del gesto con il quale la ragazza ha emulato il padre. L’uomo, un artigiano di 47 anni, nel 2013 si tolse la vita nello stesso modo e nello stesso piazzale, piazzale San Lorenzo.

Allora il dramma fu causato da gravi motivi di salute e da problemi economici. Il 47enne era infatti il piccolo imprenditore che nel febbraio 2013, subito dopo le elezioni, si presentò a casa di Beppe Grillo e, ripreso dalle telecamere di tutti i media nazionali, suonò al citofono per chiedere aiuto al leader del Movimento 5 Stelle.

La ragazza si è data alle fiamme sotto gli occhi di un uomo che è prontamente intervenuto per provare a spegnere il fuoco. Poi sono giunti un equipaggio della Croce Rossa, i sanitari del 118 con un’automedica. In un primo momento la giovane è stata portata codice rosso all’ospedale Santa Corona, successivamente è stata trasferita al San Martino. Sono in corso indagini dei carabinieri.

