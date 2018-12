Juan Darthes, accusato di molestie si difende: «Thelma ha molestato me»

Juan Darthes è stato accusato dall’attrice Thelma Fardin di averla molestata e violentata durante uno dei viaggi di lavoro per la serie per cui entrambi lavoravano, Il mondo di Patty. La ragazza all’epoca aveva solo 16 anni, ma ha raccontato la sua terribile esperienza solo pochi giorni fa. Le sue accuse sono state collegate a quelle di un’altra attrice della sere sudamericana, Brenda Asnicar che però non aveva fatto il nome del suo aggressore, dicendo solo che «C’era un attore che mi disse che voleva sverginarmi e io avevo solo 16 anni. Voleva farlo davvero». Ma Juan Darthes si è difeso dal salotto di un programma televisivo: «Io non ho fatto nulla, se mi condannano mi uccido»

Juan Darthes ribalta le accuse: «Non ho mai fatto del male a Thelma, casomai fu lei a molestarmi»

La giovane attrice, oggi 26enne, ha raccontato nei dettagli la sua aggressione. Dettagli che sembrano in parte coincidere con quelli narrati da Juan Darthes, che ha però invertito i ruoli. «Sono profondamente scosso e indignato. Sono morto, lei mi ha ucciso con questa cosa» ha detto l’attore 54enne in diretta da una televisione Messicana, aggiungendo che «a me adesso interessa solo che si faccia luce sulla verità e che la gente la sappia. Se verrà provato che quello che dice lei è vero io mi uccido. Io non ho mai molestato o violentato nessuna ragazza, mai». L’attore conferma che ci fu un incontro in una camera d’albergo con la giovane Thelma Fardin, allora 16enne, ma che le cose non andarono come ha raccontato lei nella video confessione diffusa sui social. L’attore racconta di averla fatta entrare nella sua stanza perché «sosteneva che la sua chiave non funzionava e che doveva usare il mio telefono per chiamare la direzione». Poi, il racconto prende una nuova direzione. «Quando è entrata, si è avvicinata a me, mi provocava, voleva baciarmi e io ho detto ‘Sei pazza, hai un fidanzato’. Lei continuava ad infastidirmi e tentava di stuzzicarmi e io le ho detto ‘Ma cosa cavolo stai facendo? Hai l’età dei miei figli’» ricostruisce l’attore parlando in diretta, continuando «Poi le ho detto ‘Ma che problema hai?’. Per Dio, sono stato io a dirle che doveva fermarsi perché ero un padre. Quindi è lei la colpevole, è lei che mi ha fatto del male in quel momento, non sono stato io a molestarla, è il contrario semmai».

Juan Darthes e le accuse di stupro: «Sono innocente, se mi condannano mi uccido, lo ripeto»

Perché una ragazza dovrebbe inventarsi una storia così dettagliata a distanza di anni? Thelma Fardin nel video sostiene di aver avuto il coraggio di raccontare la sua storia solo dopo aver sentito altre giovani attrice accusare la stessa persona: sapere di non essere l’unica vittima le ha dato il coraggio per parlare. Secondo l’attore invece, è un attacco ingiustificato: «Perché ha voluto fare una cosa del genere a me? Io collaborerò da subito con la giustizia per dimostrare che sono assurdità». Darthes continua il suo sfogo televisivo riaffermando e giurando che nella stanza non è successo nulla di quanto raccontato dalla giovane. «Io vi dico la mia verità e so che questa è l’unica verità. Adesso tutto il paese sta parlando male di me e dicono cose gravissime, sapete cosa significa per me?» continua Darthes, «Io capisco che non posso obbligare la gente a credermi, però tutti adesso credono a lei. Sento che la mia carriera è morta, ma questa non è nemmeno la cosa più importante. Sono morto quasi fisicamente. Non mi interessa che dicono che vogliono uccidermi, mi spiace solo per i miei figli, per come stanno adesso». E rispetto alle minacce di morte, l’attore aggiunge che se verrà condannato si toglierà lui stesso la vita, e lo ripete più volte durante l’intervista: «Ripeto, mi uccido se mi condanneranno».

