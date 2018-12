Si è svolta ieri sera la 31esima cerimonia degli European film Academy, considerati gli Oscar europei del cinema. A vincere l’ambito premio come migliore attore europeo è stato Marcello Fonte, il protagonista del film «Dogman» di Matteo Garrone. A trionfare è stato però il film del regista polacco Pawel Pawlikowski. Il suo «Cold War» si è aggiudicato ben 5 premi, i più desiderati: miglior film, regia, sceneggiatura, montaggio e migliore attrice Joanna Kulig, che non era presente alla cerimonia perché incinta e impossibilitata a volare.

Marcello Fonte miglior attore europeo: «Non me l’aspettavo proprio»

Marcello è salito sul palco con il suo abito nero con curiosa fantasia, con il volto incredulo e tanta sorpresa. «Ma erano tutti più belli di me?» dice dal palco del Teatro de la Maestranza di Siviglia, e continua scherzando con Viktor Poster, protagonista di Girl dicendo «ce n’era uno che non si capiva neppure bene se fosse maschio e femmina». Il premio arriva dopo un altro ambito riconoscimento, quello come miglior protagonista maschile al Festival di Cannes e i diversi premi del Nastro d’argento. Il miglior attore europeo però, non era per nulla previsto: «questo premio non me lo aspettavo proprio, lo dedico comunque a tutti quelli che lavorano». Ed è anche felice che la statuetta sia una donna «Mi piace, finalmente ho trovato una fidanzata».



Efa 2018, gli altri premi italiani

Dogman si è quindi aggiudicato con l’interpretazione di Marcello Fonte il premio come miglior attore europeo, ma torna dagli Era con i premi anche per trucco e parrucco e migliori costumi. Luca Guadagnino invece si aggiudica l’ennesimo premio per Chiamami col tuo nome, stavolta quello del pubblico. Altrettanto fortunata l’altra stella italiana in corsa: Alice Rohrwacher era candidata con il suo Lazzaro Felice in 4 categorie, e si è portata a casa il premio assegnato dalla giuria delle università europee. Il premio stavolta non è la statuetta di una bella donna ma una specie di telecamera a cubo, al cui interno c’è una scheda video con la discussione finale della giuria che ha emesso il verdetto. «Non vediamo l’ora di guardarcela» dice la regista salita sul palco con la sorella Alba «é bello ci sia questa rappresentanza così forte dell’Italia».

(Credits immagine di copertina: Facebook European Film Awards)